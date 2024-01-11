ابنة الطيّار الإسرائيلي المفقود رون أراد بشأن الأسرى في غزة: "قيل لنا أيضًا أن الجميع سيعودون"

علّقت يوفال أراد، ابنة الطيّار الحربي الإسرائيلي المفقود في لبنان منذ عام 1986 بعد سقوط طيارته، رون أراد، على موضوع الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث وجهت كلامًا للحكومة الإسرائيلية بالقول: "قيل لنا أيضًا أنّ الجميع سيعودون"، مشيرة إلى أنّه "ليس فقط أن التاريخ يُعيد نفسه أمام عيني، بل يبدو أن الجميع يرفضون التعلم منه، ولم أعد أستطيع تحمله".

يُذكر أن طائرة رون أراد أسقطت فوق لبنان في تشرين الأول عام 1986، وتبنّت حركة "أمل" حينها أسره.

ودعت أراد، في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقله موقع "معاريف" الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى "إجراء قرارات صعبة"، بشأن الأسرى في غزة، معتبرة أنّ "في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حفظت أسماء جميع الأسرى، وقرأت قصة حياة كل واحد منهم، وشعرت كيف أنّ الحفرة التي تركها والدي في قلبي تتسع".