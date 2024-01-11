حزب الله يوجه رسالة نارية للجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش، إن حزب الله لم يستخدم في عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن إلا جزءًا يسيرًا من قدراته وسلاحه وصواريخه ‏وإمكاناته وخبراته.

وقال دعموش، في بيان له: "لأن المعركة محدودة، لكن إذا فرض الاحتلال الإسرائيلي الحرب علينا فسنريه من قدراتنا وبأسنا ‏ما يجعله يندم على جرائمه وعدوانه".‏

واستكمل نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني: "إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنّه يمكنه من خلال التهديد والتصعيد أن يفرض مُعادلة جديدة علينا فهو ‏واهم ومُخطئ، فالمقاومة لن تقبل بفرض معادلة جديدة تمكّن العدو من التمادي في جرائمه أيّا كانت ‏النتائج".‏

وعلى جانب آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إنه لا توجد قرية في لبنان بعيدة عن متناول الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تزايد الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران والمتمركزة في لبنان.

وأشاد هاليفي بتصرفات القوات الإسرائيلية في غزة، معربا عن ثقته في قدرة الجيش على توسيع عملياته إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.

وقال: "لقد قاتلنا في غزة، لذلك نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا اضطررنا لذلك. وبعد ما فعلتموه في غزة، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنك دخولها وتدميرها".