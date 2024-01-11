انت الان تتابع خبر بطرق مبتكرة.. تفكيك شبكة كبيرة تمارس "المراباة" في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط وبعملية نوعية جرت بعد إستحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة كبيرة مكونة من (29) شخصاً تمارس المراباة بطرق مبتكرة من خلال تحرير صكوك وهمية دون رصيد في محاولة منهم للإحتيال على القانون، إلا أن يقظة رجالنا حالت دون إكمال تحقيق مآربهم الدنيئة التي تستهدف المواطنين".



وأضاف انه "تم ضبط بحوزة المتهمين وصولات أمانة ومجموعة صكوك، ليتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".