انت الان تتابع خبر السجن 6 سنوات لثلاثة أشخاص روجوا لأفكار حزب البعث المحظور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحكم صدر على كل واحد منهم لقيامهم بالاشتراك والانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره من خلال نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر ملصقات على الجدران تمجد بالنظام السابق وبعنوان (جيش الأسد صدام) خلال عام 2022".



وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".