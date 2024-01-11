انت الان تتابع خبر "لا تستحق الفعو".. الكويتية مي العيدان تهاجم دنيا بطمة وطليقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعدما أعادت نشر مقطع فيديو للفنانة المغربية وهي تبكي خلال بث مباشر وتناشد ملك المغرب بالعفو عنها، ردّت الإعلامية الكويتية على بطمة ساخرةً من الموقف وشاكرةً الله على هذا الحكم.

وعلّقت العيدان على المقطع قائلةً: "الحمد لله يا الله، دعيت والله استجاب لي... دعيت الله يورّيني فيك يوم، ووراني وأنا من الناس اللي انسبّوا بهالأكونت بالعرض والشرف، وأنا ما محللتك ليوم الدين".



ووجّهت العيدان رسالة الى ملك المغرب قائلةً: "لا تعفو عنها لأنها ليست من الناس اللي تستحق العفو".

وأكملت مي العيدان هجومها على طليق دنيا بطمة، المنتج محمد الترك، فنشرت مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهدّد ويتوعّد بإعادة طفلتيها عبر الأنتربول، مع التعليق: "إنت آخر واحد يحق له يتكلم، انتما أصلاً حلّة ولقيت غطاها، وإنت أصلاً هيدي شغلتك كل يوم تتزوج وأولادك تحولهم من زوجة أب الى أخرى".

يُشار إلى أن دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن لمدة عام مع غرامة مالية كبيرة بعد صدور حكم بتورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" المخصّص لفضح المشاهير، وقد خرجت عبر السوشيال ميديا للدفاع عن نفسها وإعلان براءتها.

