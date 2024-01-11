انت الان تتابع خبر نقل النقيب الجريح "مصطفى مؤيد" إلى الاردن لتلقي العلاج (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً للأوامر الصادرة من وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، تم نقل النقيب الجريح مصطفى مؤيد، من مستشفى بعقوبة التعليمي إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج اللازم بعد تخصيص طائرة عسكرية له، صباح اليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024".



وأضافت ان "النقيب تعرض للإصابة في وقت سابق أثناء تنفيذ الواجب، حيث انفجرت عليه عُبْوَة ناسفة أدت إلى إصابته بعدة جروح، تم نقله على أثرها إلى مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج".