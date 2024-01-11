وزيرالعمل الفلسطيني: نأمل بأن يقوم القضاة برد الحقوق لأهل غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع جلسة محكمة العدل..

أدان وزيرالعمل الفلسطيني، الدكتور نصري أبوجيش، اليوم الخميس، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وارتكابها جميع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لإخراجه من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أعلن أبوجيش، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط: "أن دولة جنوب أفريقيا الصديقة قامت برفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية لأنها عانت أيضًا من نظام الفصل العنصري، ونظام الاستعمار، مثلما تعاني منه دولة فلسطين الآن".. لافتًا إلى أنها قامت برفع الدعوى لوجود معطيات أكيدة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن: "محكمة العدل الدولية تعد القضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليست عضوًا بها، ولكن دعمها من دول ومنظمات صديقة عدة مثل التعاون الإسلامي، يعد إنجازًا كبيرًا".

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين الدوليين والنشطاء القانونيين قاموا بالتبرع والتعهد للدفاع عن الشعب الفلسطيني لتقديم الأدلة كافة على وجود إبادة جماعية وقعت فى غزة منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، مثلما فعلت فى عام 48 عندما مسحت 500 قرية فلسطينية من خارطة فلسطين، لأنها اعتادت القتل والتدمير خلال 75 عامًا.. لافتًا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم اتهام إسرائيل رسميًا بارتكاب إبادة جماعية.

وأعرب وزير العمل الفلسطيني عن أمله فى يقوم القضاة برد الحقوق للشعب الفلسطيني، وألا يكون هناك ضغوط سياسية على القضاة، وأن يتمتعوا بالنزاهة والشفافية والحيادية.

وقال: "قد يكون هناك مفاجأة خلال جلسة اليوم كنوع من الضغط السياسي على القانونيين والقضاة حتى لا يتم اتخاذ أى قرارات ضد إسرائيل، ولكن يجب أن تستمر عملية الضغط الدبلوماسي والقانوني لوقف إطلاق النار والقتل الجماعي".

واستنكر أبو جيش تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول أخلاقيات جيش الاحتلال فى حربه على قطاع غزة.. قائلًا: "عن أى أخلاق يتحدث نتنياهو، بعدما قتل جيش الاحتلال 24 ألف شهيد في 3 شهور نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير المنازل، وإبادة عائلات بالكامل، فهي قوات متطرفة وعنصرية تمارس الفصل العنصري فى فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى أن محكمة العدل إذا اتخذت قرارًا لوقف إطلاق النار، هذا سيساعد على إنهاء الصراع الدائر، ويفتح الآفاق أمام الدول لتصبح على علم بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، فهو لن يفلت من العقاب ويجب أن يتم ملاحقته من جميع الدول العربية والمؤسسات والمنظمات.

وقال وزير العمل الفلسطيني: "إن الحكومة الإسرائيلية رغم خلافاتها الداخلية تتفق على قتل شعبنا وإبادته في قطاع غزة".. لافتًا إلى أن واشنطن لا تعترف بأن إسرائيل قامت بإبادة جماعية ولا تقوم بأى ضغط عليها لوقف الحرب.. داعيًا الدول العظمى الأخرى لتغيير موقفها لوقف هذا العدوان.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، تجري جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.