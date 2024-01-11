في قصف إسرائيلي لمنزله.. استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جمال صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اليوم الخميس، عن استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد جمال صبحي الثلاثيني، الصحفي في قناة القدس اليوم الفضائية، بعد استهداف منزل عائلته في جنوب غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن، 6 منظمات معنية بالحقوق وحرية الصحافة، قد طالبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتحرك لضمان حماية الصحفيين في غزة.

وأوضحت المنظمات في رسالة لإدارة بايدن، أنها “تشعر بالصدمة لمقتل عدد كبير من الصحفيين بغزة في فترة وجيزة”، داعية “لتجنب استهداف الصحفيين بشكل متعمد أو عشوائي”.

كما دعت للتحقيق في الهجمات ضد الصحفيين في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عنها.