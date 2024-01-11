ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية

ياسر رشاد - القاهرة - تجري محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

فيما ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة خلال جلسات على مدى يومين.

ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا:

إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري.

ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية.

يجب منع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

النظام الدولي فشل في منع حدوث إبادة جماعية في غزة.

إسرائيل ارتكبت أخطاء وعمليات إبادة جماعية في غزة.

ندين استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حماس يوم 7 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصدر حكمًا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.

وتطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.