التخصصات المطلوبة لوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من السعوديين عن وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عبر محركات البحث بموقع “جوجل”، بعدما أعلنت عن توفر 30 وظيفة شاغرة، منهم 16 وظيفة لا تتطلب خبرة سابقة، للرجال والنساء، من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

الشؤون الصحية للحرس الوطني

ويشار إلى أن الشؤون الصحية للحرس الوطني، هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية، تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة: (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

التخصصات المطلوبة لوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

وبحسب ما جاء في بيان الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، فأن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:

وظائف إدارية.

وظائف مساعدين.

وظائف مراقبين.

وظائف مساندة.

وظائف فنية.

وظائف هندسية.

وظائف صحية.

وظائف طبية.

مناطق عمل وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف الشاغرة لديها، جاءت في المناطق التالية:

الرياض.

جدة.

المدينة المنورة.

الدمام.

الأحساء.

الطائف.

ينبع.

شروط وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة المقدمة من قبل وزارة الحرس الوطني، وسوف نوضح لكم هذه الشروط في النقاط التالية.

الشرط الأول والأساسي هو أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إحدى هذه الوظائف سعودي الجنسية.

كما أنه لابد أن يكون الشخص حسن السير والسلوك، وحسن السمعة وليس عليه أي أحكام قضائية أو جنائية سابقة.

أن يتوفر المؤهل المناسب للوظيفة التي يرغب الشخص في التقديم عليها.

أن يكون الشخص متفرغ تماما للوظيفة التي يقدم عليها، وليس لديه أي عمل آخر، سواء كان داخل القطاع الحكومي أو الخاص في السعودية.

إجراء المقابلة الشخصية للوظائف الموجودة، ولابد أن يقوم الشخص باجتياز هذه المقابلة بنجاح حتى تكتمل عملية التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الحرس الوطني بالسعودية

يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة، لكي يتمكن المواطنين المؤهلين من التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة، بعدما تنطبق كافة الشروط المقدمة وتتمثل مستندات التقديم في وظائف الطوارئ بالمملكة في التالي:

يشترط على المتقدمين تقديم وثيقة تحتوي على الأصل من هوية المتقدم وكذلك وصورة منها.

تقديم الأصل من شهادة التخرج من الثانوية، وكذلك نسخة منها كما يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التعليم السعودية.

يتم طباعة خطاب قبول من خلال المكتب الرئيسي وتقديم الخطاب مع المستندات المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

ويمكن التقديم على الوظائف الشاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، من خلال الرابط التالي :" اضغط هنـــــــــــا".