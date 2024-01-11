محكمة استئناف بيروت أصدرت حكمًا بإبطال نتائج الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة

أصدرت محكمة استئناف ​بيروت​، برئاسة القاضي أيمن عويدات، حكمًا قضى بقبول الطّعن الرّاهن في الأساس لجهة شِقّه المتعلّق بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس ​نقابة خبراء المحاسبة​ الّتي جرت بتاريخ 13/10/2023، والمتعلّقة بانتخاب أربعة أعضاء محلّ الأعضاء المستقيلين من مجلس النقابة المطعون بوجهها.

كما أبطلت الإجراءات والنّتائج كافّة المتأتّية عنها، وذلك بناءً على الدّعوى المقدّمة من خبراء المحاسبة: نبيل غيث، الفراد نعمة، محمد عبيد وجيزيل عبدو، بوكالة المحامي بيار الحداد، وبالنّظر لما أثبتته المحكمة في متن القرار.