أصدرت محكمة استئناف بيروت، برئاسة القاضي أيمن عويدات، حكمًا قضى بقبول الطّعن الرّاهن في الأساس لجهة شِقّه المتعلّق بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة الّتي جرت بتاريخ 13/10/2023، والمتعلّقة بانتخاب أربعة أعضاء محلّ الأعضاء المستقيلين من مجلس النقابة المطعون بوجهها.
كما أبطلت الإجراءات والنّتائج كافّة المتأتّية عنها، وذلك بناءً على الدّعوى المقدّمة من خبراء المحاسبة: نبيل غيث، الفراد نعمة، محمد عبيد وجيزيل عبدو، بوكالة المحامي بيار الحداد، وبالنّظر لما أثبتته المحكمة في متن القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة استئناف بيروت أصدرت حكمًا بإبطال نتائج الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.