وزير العدل بحث مع وفد من خبراء التخمين العقاري بشؤون نقابية وإدارية

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، مع وفد من مجلس نقابة خبراء التّخمين العقاري في ​لبنان​، برئاسة النّقيب خضر يموت، بشؤون إداريّة ونقابيّة تتعلّق بمسار عمل النّقابة. وأشار يموت، في تصريح بعد اللّقاء، إلى أنّه "تمّ طرح مواضيع عدّة تتّصل بتطوير عمل الخبراء، كما ناقشنا جملة مطالب تخصّ النّقابة، منها دخول الخبراء إلى ​قصر العدل​، وموضوع ختم التّقارير الّتي ترد إلى رؤساء الأقلام، ومسألة أتعاب الخبراء، إضافةً إلى شؤون نقابيّة أخرى؛ وقد وَعدنا الوزير بدراسة هذه المطالب ومتابعتها".

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