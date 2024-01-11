علامة: البدء بدفع رواتب ومستحقات الدبلوماسيين ظهر اليوم على أمل الاستدامة وعدم التأخر

أعلن رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّائب ​فادي علامة​، أنّ "نتيجة تأخّر دفع رواتب ومستحقّات الدّبلوماسيّين، قمنا في ​لجنة الشؤون الخارجية​ بالتّواصل مع المعنيّين في وزارتَي الخارجيّة والمغتربين والمال و​مصرف لبنان​، الّذين أبدوا كلّ التّجاوب، وبذلوا مشكورين جهودًا استثنائيّةً لتذليل العقبات والبدء بدفع تلك المستحقّات ظهر اليوم".

وأعرب عن أمله، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، في "الاستدامة في تلك العمليّة وعدم التّأخّر، في ظلّ الظّروف الماليّة المعقّدة الّتي نمرّ بها".