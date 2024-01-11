أعلن رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّائب فادي علامة، أنّ "نتيجة تأخّر دفع رواتب ومستحقّات الدّبلوماسيّين، قمنا في لجنة الشؤون الخارجية بالتّواصل مع المعنيّين في وزارتَي الخارجيّة والمغتربين والمال ومصرف لبنان، الّذين أبدوا كلّ التّجاوب، وبذلوا مشكورين جهودًا استثنائيّةً لتذليل العقبات والبدء بدفع تلك المستحقّات ظهر اليوم".
وأعرب عن أمله، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، في "الاستدامة في تلك العمليّة وعدم التّأخّر، في ظلّ الظّروف الماليّة المعقّدة الّتي نمرّ بها".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: البدء بدفع رواتب ومستحقات الدبلوماسيين ظهر اليوم على أمل الاستدامة وعدم التأخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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