التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، الوزير السّابق ​بيار رفول​، وتناول اللّقاء الأوضاع العامة في البلاد. وبحث سليم مع رئيس لجنة الدّفاع والدّاخليّة والبلديّات النّيابيّة النّائب ​جهاد الصمد​، في الشّؤون المتعلّقة بمؤسّسات وزارة الدفاع الوطني وآخر المستجدّات. كما استقبل النّائب ​شربل مارون​، والنّائب السّابق ​إميل رحمة​، وبحث معهما بالتّطوّرات على السّاحة الدّاخليّة.

كانت هذه تفاصيل خبر سليم بحث مع رفول والصمد ومارون ورحمة بالأوضاع العامة وآخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.