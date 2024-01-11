الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على إحراق شجرة الميلاد وإثارة نزعات طائفية في الضنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11/ 1/ 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حقل العزيمة – الضنية المواطنين (س.ش.) و(ه.ك.) و(ع.ش.) لإقدامهم بتاريخ 30/ 12/ 2023 على إحراق شجرة الميلاد وإطلاق شعارات دينية لإثارة نزعات طائفية في المنطقة المذكورة".
وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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