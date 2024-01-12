زلزال يضرب منطقة قريبة من موقع نووي في كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وقع زلزال بقوة 2.4 درجة على مقربة من موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وضرب الزلزال، الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، منطقة على بعد 41 كيلومتراً شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.

رُصد الزلزال عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) على عمق 20 كلم.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت ستة اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017.

وتسبب اختبار 2017 النووي بزلزال بلغت قوته 6.3 درجات شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.