دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا وتعزيز دعم بلاده، محذّرا من أن أي توقف في النزاع لن يفيد سوى روسيا.
أدلى زيلينسكي بتصريحاته في لاتفيا، المحطة الأخيرة في جولته على حلفاء بلاده في منطقة البلطيق، وسط تصاعد القصف الروسي ومع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي في ريغا "هذا العام، ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها لإنشاء ترسانة أوروبية جديدة لمنع العدوان الروسي على أوروبا".
كما تعهد رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش تقديم المساعدة لأوكرانيا، معلنا أن ريغا ستقدم "قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات وقنابل يدوية وطائرات مسيّرة" إلى كييف هذا العام.
جاء ذلك عقب زيارتي زيلينسكي لليتوانيا وإستونيا في إطار رحلته الأولى إلى الخارج في عام 2024.
وكان الرئيس الأوكراني قد نبّه في وقت سابق الخميس في العاصمة الإستونية تالين من أن "أي توقّف" لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي سيساعد موسكو على إعادة التسلّح و"سحقنا".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يدعو إلى زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا وتعزيز دعم أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.