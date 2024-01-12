زيلينسكي يدعو إلى زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا وتعزيز دعم أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا وتعزيز دعم بلاده، محذّرا من أن أي توقف في النزاع لن يفيد سوى روسيا.

أدلى زيلينسكي بتصريحاته في لاتفيا، المحطة الأخيرة في جولته على حلفاء بلاده في منطقة البلطيق، وسط تصاعد القصف الروسي ومع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي في ريغا "هذا العام، ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها لإنشاء ترسانة أوروبية جديدة لمنع العدوان الروسي على أوروبا".

كما تعهد رئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش تقديم المساعدة لأوكرانيا، معلنا أن ريغا ستقدم "قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات وقنابل يدوية وطائرات مسيّرة" إلى كييف هذا العام.

جاء ذلك عقب زيارتي زيلينسكي لليتوانيا وإستونيا في إطار رحلته الأولى إلى الخارج في عام 2024.

وكان الرئيس الأوكراني قد نبّه في وقت سابق الخميس في العاصمة الإستونية تالين من أن "أي توقّف" لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي سيساعد موسكو على إعادة التسلّح و"سحقنا".