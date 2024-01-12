112 شهيدا خلال 24 ساعة بغزة.. الإعلام الحكومي: الاحتلال يدمر 380 مسجداً و3 كنائس

المنامة - ياسر ابراهيم - تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ97 على التوالي، مع تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار النقص في المساعدات وشحّ المواد الغذائية والطبية في القطاع المحاصر.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي حوالى عشر مجازر راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدًا وعشرات الإصابات. وفي ساعات الصباح الأولى، كثّف سلاح الجو الإسرائيلي، قصفه لخانيونس، وأسفرت الغارات عن استشهاد وإصابة العشرات. كما قصف بالمدفعية مخيمي البريج والمغازي.



112 شهيداً و194 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية



ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 112 شهيداً و194 مصاباً، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكدت الوزارة في بيان لها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و469 قتيلا و59 ألفا و604 مصابين.



وأوضح البيان، أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وفي السياق، أشار البيان إلى وجود 6 آلاف و200 إصابة، في "حاجة ماسة للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم"، مضيفا: "يواجه أيضا 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت، نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وضعف آليه خروج المرضى للعلاج بالخارج".



الاحتلال يدمر 380 مسجداً و3 كنائس



كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال حربه على القطاع 380 مسجداً و3 كنائس يعود بناء بعضها إلى أكثر من 1000 عام.



وقال في بيان إن جيش الاحتلال دمر "خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 140 مسجداً بشكل كلي، و240 مسجداً هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس".



وأضاف "أبرز أساليب تدمير المساجد كان من خلال إلقاء عليها صواريخ وقنابل وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد المساجد والكنائس".



ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 117

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 117 منذ بدء الحرب، وذلك بعد استشهاد الصحافيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني.



الصليب الأحمر: قتل مسعفين في غزة أمر غير مقبول

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن خبر مقتل مسعفين في الهلال الأحمر أثناء تأديتهم عملهم المنقذ للحياة في دير البلح بقطاع غزة "أنزل الحسرة في قلوبنا جميعاً"، وهو أمر غير مقبول، داعية لضمان إمكانية تأدية العمل الإنساني بأمان.



وأضافت في بيان "يجب على جميع أطراف النزاع احترام المهام الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المستجيبين الأوائل.. لا يجوز أن يخسر العاملون في المجال الطبي أرواحهم أثناء تأدية واجبهم"، مؤكدة إدانتها أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية.



المصدر: وكالات