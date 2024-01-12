انت الان تتابع خبر الإطاحة بمطلوبين ومصادرة اسلحة واعتدة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "وحدات الفوج الثاني والثالث من اللواء 97 التابع لقيادة العمليات، تمكن من القاء القبض على ستة مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في واجبات أمنية منفصلة في قضاء المجر الكبير وناحية السلام والعزير ضمن قاطع المسؤولية".



وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

