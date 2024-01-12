انت الان تتابع خبر قبيل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" يوم الجمعة: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها رافينيا اليوم إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأصيب رافينيا في نهاية الشوط الأول من مواجهة الدور نصف النهائي للكأس السوبر الاسباني أمام أوساسونا أمس الخميس والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-0، واستبدل الجناح البرازيلي في الدقيقة 42 بلامين يامال.

وتأتي إصابة رافينيا قبل مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر بعد غد الأحد على أرضية ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وسيفتقد برشلونة في لقاء ريال مدريد بسبب إصابات مختلفة إلى أربعة لاعبين آخرين إضافة إلى رافينيا وهم تير شتيغن، كانسيلو، ماركوس ألونسو، غافي ورافينيا.

