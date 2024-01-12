استهداف إسرائيلي لمنطقة جبل بلاط والناقورة وأطراف الجبين وطيرحرفا وحولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة جبل بلاط والناقورة في جنوب لبنان. هذا، وأفادت قناة "المنار"، بأنّ المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا وحولا.

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