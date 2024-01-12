عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا جنوب شرق عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقي تقرير عن واقعة على بعد 90 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن باليمن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا نفذتا طربة جوية على عدة أهداف في اليمن، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" استهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.