أشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أنّ "الوضع المروع في غزة يظهر حجم كارثة التي يتسبب فيها تجاهل القانون الدولي".
ولفت إلى أنّ "هجمات 7 تشرين الأول لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة"، مشيرًا إلى أنّ "إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يمكن أن يوصف بأحد عناصر الإبادة الجماعية"، معتبرًا أنّ "استخدام إسرائيل العشوائي للقوة مرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وشدد المندوب الروسي، على أنّ "أميركا وحلفاؤها وسعوا رقعة الصراع ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أميركا وحلفاؤها وسعوا رقعة الصراع ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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