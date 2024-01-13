إعلام إسرائيلي: إصابة قائدي كتيبتين في الجيش الإسرائيلي أثناء القتال الدائر في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة قائدي كتيبتين في الجيش الإسرائيلي أثناء القتال الدائر في غزة، موضحة أنهما قائد الكتيبة 8226 وقائد الكتيبة 363.

ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.