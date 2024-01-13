خارجية أميركا: بلينكن طلب من بكين الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه مسؤولا صينيا كبيرا ، أهمية "الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، في وقت تشهد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتُطالب بها بكين انتخابات رئاسية السبت.

واكد متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان بعد اجتماع في واشنطن بين بلينكن وليو جيان تشاو رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن "وزير الخارجية شدد مجددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي".