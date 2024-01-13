انت الان تتابع خبر العراق استورد صناعات غذائية مصرية بـ150 مليون دولار خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، فأن القطاع حقق إيرادات خلال الاشهر العشر الأولى من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العاشرة الاولى من عام 2023 بقيمة 2.34 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية.



أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العاشرة الاولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 426 مليون دولار وبنسبة نمو 165% مقارنة بعام 2022، يليها السعودية ثانيا بقيمة صادرات 336 مليون دولار، وليبيا بقيمة 217 مليون دولار، فلسطين بقيمة 208 مليون دولار، أمريكا بقيمة 192 مليون دولار، اليمن بقيمة 159 مليون دولار، الاردن بقيمة 157 مليون دولار، العراق بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%.