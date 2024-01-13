بري أكد ان فرنجية مرشّح وحيد معلن: الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح

نقلت صحيفة "الاخبار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله، انه " ليس إلى الآن سوى مرشح واحد هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: "الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح"، مضيفا :"الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها".

وعندما يسأل بري هل يعتزم تحرّكاً ما لإعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء "لا يريد حلاً من الداخل بل من الخارج".