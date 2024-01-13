المكاري: عشاء جنبلاط-فرنجية استمرار للعلاقة والتواصل

أوضح وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري رداً على سؤال حول العشاء المرتقب في كليمنصو مطلع الاسبوع المقبل بين الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنه استمرار للعلاقة والتواصل بين القوى السياسية لمناقشة كل الامور الوطنية، وبرغم التباينات السياسية تبقى العلاقة الانسانية والشخصية "شغلة مهمة بلبنان لا تَستهونوها".

من جهة أخرى، وعن الاجراء الذي سيتخذه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدما قال انه "ينتظر جواباً من وزير الدفاع على مراسلة أرسلها حول تعيين رئيس لأركان الجيش وذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه"، لفت المكاري الى انه "لا ادري بالضبط ما سيفعله ميقاتي لكنني اعتقد انّ اي إجراء سيكون وفقاً لفتوى او تخريجة قانونية".