تايوان: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الناخبون في تايوان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط إقبال كبير على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد ونائب رئيس بالإضافة إلى المشرعين الذين سيمثلونهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 17795 مركزا فتحت أبوابها في جميع أنحاء تايوان في الساعة الثامنة صباحا، حيث يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتصويت الرئاسي في وقت لاحق اليوم أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد.

وفقا للجنة الانتخابات المركزية، يحق لـ 19.55 مليون شخص من سكان تايوان البالغ عددهم 23.4 مليون نسمة التصويت هذا العام، بما في ذلك حوالي 1.028 مليون ناخب لأول مرة.

تجدر الإشارة إلى أن أن مرشحي الرئاسة هم: (لاي تشينج تي) من الحزب "التقدمي الديمقراطي" الحاكم، والمرشح (هو يو-إيه) من حزب "الكومينتانج" أكبر الأحزاب المعارضة، و(كو وين-جي) من حزب "شعب تايوان" ثاني أكبر أحزاب المعارضة فيما يُمنع دستوريًا الرئيسة تساي إنج وين من الترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب.

يتمثل التركيز الأساسي على ما إذا كان الحزب "التقدمي الديمقراطي" الذي تعهد بمقاومة الضغوط من بكين سيتمكن من الاستمرار في السلطة أم إن الأحزاب المعارضة التي تدعو إلى الحوار المتزايد والتبادلات مع الصين ستتمكن من إحداث تغير في الحكومة.

يشغل حاليا الحزب "التقدمي الديمقراطي" أغلبية المقاعد في الهيئة التشريعية لتايوان التي تتألف من مجلس واحد، إلا أن محللين يتنبؤون بأنه من الصعب لأي حزب أن يفوز في هذه الانتخابات بأغلبية بمفرده.