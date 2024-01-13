طقس الأيام المقبلة.. زيادة البرودة ورياح مثيرة للرمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، في مداخلة لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية خاصة في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تشهد أغلب محافظات الجمهورية بدءًا من اليوم نشاطًا في حركة الرياح التي ستصل سرعتها إلى 30 و45 كم في الساعة، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وأضافت منار غانم، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى إثارة الرمال وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب المحافظات.

وتابعت أن من المتوقع اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على بعض المحافظات الساحلية، بينما تشهد المحافظات الداخلية مثل القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة.