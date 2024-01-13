علق المحامي انطوان نصرالله، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على قطع طريق نهر الكلب باتجاه زكريت بسبب انشقاقه نتيجة الامطار الغزيرة، بالقول :"لما ما يكون في عنا نواب... ولما وزير الاشغال مش فاضي لهيك امور صغيرة... ولما وزير الطاقة غائب عن السمع ... ولما وزير السياحة عم يحلم احلام كبيرة... اكبر منه ... ومع غياب البلديات... وقتل المجتمع المدني من قبل احزاب الزعماء.... قطع الطريق بيبقى الحل الانسب".

كانت هذه تفاصيل خبر انطوان نصرالله عن قطع طريق نهر الكلب باتجاه زكريت نتيجة الامطار: هو الحل الانسب في ظل غياب النواب والوزراء المعنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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