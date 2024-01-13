خطار أعطى توجيهاته بإخلاء مبنيَين سكنيَين في جل الديب نظرًا لخطر الانهيارات الصخرية المحيطة بهما

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّه "بعد أن تفقّد المدير العام للدّفاع المدني العميد ريمون خطار سير عمليّات الإغاثة والإنقاذ الّتي ينفّذها عناصر الدفاع المدني في محلّة الكرنتينا نتيجة غزارة المتساقطات، حيث تمّ إنقاذ 20 شخصًا حاصرتهم السيول، حضر العميد خطّار إلى محلّة جل الديب، حيث أعطى توجيهاته بإخلاء مبنيَين سكنيَّين نظرًا لخطر الانهيارات الصّخريّة المحيطة بهما".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "خطّار كان قد أعطى توجيهاته للعناصر، لجهة ضرورة مواصلة العمل بالرّغم من الظّروف المناخيّة كافّة البالغة السّوء، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المهمّة والتّأكّد من تنفيذها، ومن سحب السّيّارات العالقة كافّة بسبب ارتفاع منسوب النّهر في الكرنتينا، توازيًا مع إقفال الطّرق كافّة المؤدّية إلى هذا الموقع؛ للحؤول دون تعرّض المزيد من السّيّارات إلى خطر الغرق".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "خطّار أثنى على الإنجازات الّتي يحقّقها أبطال الدّفاع المدني في المناطق اللّبنانيّة كافّة، حيث يواصلون العمل منذ الفجر في المحافظات اللّبنانيّة كافّة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين دون أيّ تأخير، ولم ولن يتقاعسوا عن تلبية أيّ نداء مهما عظمت التّضحيات".