منظمة التعاون الإسلامي: للعمل من أجل خفض حدة التوتر وتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر

أعربت الأمانة العامّة لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​"، في بيان، عن عميق انشغالها "إزاء التّطوّرات الخطيرة الجارية في منطقة ​البحر الأحمر​، والغارات الجوّيّة الّتي استهدفت عددًا من المواقع داخل الجمهوريّة اليمنيّة"، مشدّدةً على "ضرورة العمل من أجل خفض حدّة التوتّر، وتجنّب التّصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصّراع، وذلك للمحافظة على أمن المنطقة بأكملها واستقرارها".

وكانت قد شنّت الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا فجر أمس الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة "الحوثيّين" في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنًا تجاريّةً في البحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الّذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة "حماس".