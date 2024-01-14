"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهداف قاعدة خراب الجير الأميركية بالعمق السوري برشقة صاروخية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّ "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية".
وكانت "المقاومة في العراق" قد أعلنت قبل أيام استهدافها قاعدة أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر، وقاعدة "هيمو" الأميركية بسوريا.
وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.
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