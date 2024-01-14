قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلة حمامص والخيام وأطراف بلدتي حولا وميس الجبل

أفاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف تلة حمامص وبلدة الخيام. بدوره، أفاد مراسل المنار، بـ"قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدتي حولا و ميس الجبل".

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