الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث بمفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي بالغلاف الجوي ولا خطر

ذكر الإطفاء الإسرائيلي، أنّ "انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر". وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن انفجار قويّ في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط.

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