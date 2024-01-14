«أنا قادر على منعها».. ترامب يحذر: نقترب من حرب عالمية ثالثة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن العالم لم يكن في السابق قريبا من شفير حرب عالمية ثالثة كما هو الحال عليه الآن، مضيفا أنه واثق في قدرته على منع حدوث هذه الصراعات.

وقال ترامب، في كلمة لمناصريه في ولاية أيوا،: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر نشوب حرب عالمية ثالثة كما نحن عليه الآن. وكما أقول في كل خطاب ألقيه، سأمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، فأنا على دراية بكل هؤلاء الناس".

وأضاف أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فاعلة" ولا يؤخذ رأيها بعين الاعتبار على الساحة العالمية.

وتابع: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف صنعه هو الغش في الانتخابات".

وواصل ترامب: "إنهم (الديمقراطيون) بارعون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون في اضطهاد خصومهم السياسيين. لا يمكنهم فعل أي شيء آخر".

وفي وقت سابق، قال الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، مايكل معلوف، إنه بعد الهجوم الغربي على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

وأطلقت الولايات المتحدة مؤخرا عملية "حارس الازدهار" التي تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر.

وشرعت أمريكا يوم الجمعة الماضية بتنفيذ ضربات بمشاركة بريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن، وتوالت على إثر ذلك التنديدات والتحذيرات من توسع الحرب في المنطقة والعالم.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن البنتاجون الأمريكي نقل كميات هائلة من وقود المركبات الحربية إلى الفلبين، وقالت تقارير إنها تمهيدا لأي مواجهة محتملة مع الصين بسبب تايوان.