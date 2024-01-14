شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: طالبنا الجامعة بإرسال خطاب حول واقعة الغش للنائبة نشوى رائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب سيبحث قراره بشأن النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بعد انتهاء لجنة القيم من تحقيقاتها، موضحا أنه تواصل معها لاستقصاء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن "رائف" كان لديها مبرراتها في الدفاع عن نفسها وإنكارها للواقعة، موضحا أن "الوفد" طالب الجامعة بإرسال خطاب رسمي حول حقيقة ما حدث وينتظره تمهيدا لإحالته للجنة النظام بالحزب مع تقرير لجنة القيم بمجلس النواب فور انتهاؤه من التحقيق معها.

وأوضح "الصباحي" أن لجنة النظام يرأسها سكرتير عام الحزب، وتتمثل صلاحياتها حال ثبوت الإدانة من الإيقاف للفصل على أن يعرض قرارها أمام المكتب التنفيذي ثم من حق النائبة التظلم حول القرار أمام الهيئة العليا.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم:" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وتابع جبالى:" ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.