شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم غدا يوما تضامنيا مع فلسطين بعنوان "100 يوم من الإبادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين، غدا الإثنين، يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة ذكرى مرور 100 يوما على العدوان الصهيوني على غزة تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

يتضمن اليوم معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

كما يشهد اليوم أيضا وقفة احتجاجية بصور الشهداء والأكفان تطالب بدخول المساعدات كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطيني ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطينى.