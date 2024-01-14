شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بسياسات لاستغلال جهاز الأموال المستردة بعد إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وأعلن موافقته عليه.

وقال "درويش"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لكن في حقيقة الأمر كانت هناك أجهزة وإدارات سابقة فى إدارة الأموال، ولم تكن على المستوى المطلوب، نتيجة عدم وجود سياسات واضحة لاستغلال هذه الأموال وأيضا استغلال الأصول، لذلك يجب تلافي ذلك والاستفادة من ذوي الخبرات المتخصصين بما يحقق الأهداف المنشودة ويتم استغلال هذه الأصول والأموال.

وتابع: "ومسألة مشاركة وزارة المالية فى الصناديق السيادية لهذه الأموال تحتاج إعادة نظر".