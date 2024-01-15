وزارة التعليم السعودية.. شروط ورابط التقديم على وظائف برنامج التدريب على رأس العمل

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مؤخرا عدد من الوظائف الخالية لديها عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك للرجال والنساء السعوديين فقط.

100 وظيفة ببرنامج تمهير



وفتحت الوزارة باب التقديم لأكثر من 100 وظيفة لكل من يحمل المؤهلات المتوسطة والعليا (الدبلوم و البكالوريوس)، في العديد من التخصصات، في مقر الوزارة والإدارات التعليمية،ومنها:

– وزارة التعليم (متاح 5 فرص تدريبية)

– إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة (متوفر 25 فرص تدريبية)

– إدارة التعليم بمحافظة العلا (متوفر 33 فرصة تدريبية)

– إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة (متاح 33 فرصة تدريبية)

– إدارة التعليم بمحافظة المهد (متوفر3 فرص تدريبية)

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية جاءت على النحو التالي:

أخصائي تنظيم إداري.

أخصائي خدمة عملاء.

كاتب موارد بشرية.

أخصائي عمليات موارد بشرية.

رسام تعبيري.

معلم لغة إشارة.

أخصائي أمن سيبراني.

أخصائي دعم فني.

محاسب.

مصمم جرافيك.

وظائف برنامج التدريب على رأس العمل..شروط التقديم



– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدمين، حاصلين على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المحددة لكل وظيفة.

– أن لا يكون المتقدم/ة موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون المتقدم/ة قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– و لا يشترط الخبرة في التخصصات.

وهناك العديد من مزايا برنامج "تمهير" التي تجذب الكثيرون له مثل:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

للتقديم على برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) ادخل على الرابط التالي وقم بالتقديم عبر موقع هدف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية..

https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/TraineeTrainingOpportunitiesList.aspx