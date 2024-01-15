مقتل 33 فلسطينيًا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على منازل في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 33 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات فجر اليوم، جرّاء قصف القوّات الإسرائيليّة لعشرات المنازل في مدينة ​غزة​".

وأشارت إلى أنّ "لليوم الرّابع على التّوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات و​الإنترنت​ عن ​قطاع غزة​، بسبب العدوان المتواصل"، موضحةً أنّ "حجم الدّمار في ​قطاع الاتصالات​ وصل إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرّض الطّواقم الفنيّة للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها، بالرّغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسّسات الدّوليّة".

وهذه هي المرة السّابعة على الأقل، الّتي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السّابع من تشرين الأوّل 2023. ويرافق الانقطاع تصعيد في القصف الإسرائيلي على غزة.