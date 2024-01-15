أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 33 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات فجر اليوم، جرّاء قصف القوّات الإسرائيليّة لعشرات المنازل في مدينة غزة".
وأشارت إلى أنّ "لليوم الرّابع على التّوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل"، موضحةً أنّ "حجم الدّمار في قطاع الاتصالات وصل إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرّض الطّواقم الفنيّة للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها، بالرّغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسّسات الدّوليّة".
وهذه هي المرة السّابعة على الأقل، الّتي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء الحرب في السّابع من تشرين الأوّل 2023. ويرافق الانقطاع تصعيد في القصف الإسرائيلي على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 33 فلسطينيًا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على منازل في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.