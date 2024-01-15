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"فعل فاعل".. الديوانية تكشف نتائج التحقيق بحريق مستشفى النسائية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشهد في مؤتمر صحافي حضره مراسل الخليج 365، إن "حريق مستشفى النسائية والأطفال تم بفعل فاعل"، مشيراً إلى "القبض على 4 من الجناة وحالتهم إلى التحقيق".

وبين، أنه "الموضوع حسم من ناحية الأسباب"، مستدركاً بالقول: "لو امتدت النيران إلى داخل المستشفى لكانت قد حدثت كارثة كبرى".


وفي 8 كانون الثاني الجاري، وقع حريق في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية ما تسبب بوفاة 4 أطفال وإصابة آخرين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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