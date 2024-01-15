الكرملين: بوتين ومودي يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بحثا هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي التجاري والاقتصادي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر المكتب الإعلامي الخاص بالقصر الرئاسي الروسي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "إن بوتين ومودي ناقشا ، خلال الاتصال الهاتفي ، القضايا الحالية المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين روسيا والهند".

وأضاف المكتب أن بوتين ومودي أعربا عن ارتياحهما إزاء النجاح الذي تحقق في الممارسة العملية في مجالات مثل التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي التقني والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتعاون في الشرق الأقصى الروسي.

وفي سياق آخر .. قال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي إيجور كيريلوف، إن" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تصاعد مخاطر الأبحاث البيولوجية العسكرية".

وأوضح كيريلوف في مؤتمر صحفي حول الوثائق المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية لواشنطن - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن مخاطر مثل هذه الدراسات ذات الاستخدام المزدوج تتزايد بشكل كبير عند استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.

وأضاف : "إن ذلك تجلى بوضوح من خلال قيام شركة أمريكية بإنتاج مركبات علاجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإنشاء عامل سلاح كيميائي محتمل".

وأوضح أن "علماء الأحياء في البنتاجون يجرون أبحاثًا حول كيفية تحويل فيروس جدري القرود إلى أسلحة".. مشيرا إلى أن العمل مع هذا الفيروس مسموح به فقط في مؤسستين - مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة والمركز العلمي التابع لولاية فيكتور في روسيا.

وقال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي إيجور كيريلوف "إن العدد المتزايد من الدراسات التي أجراها متخصصون عسكريون أمريكيون حول فيروسات الجدري ، وغيرها من فيروسات الجدري المسببة للأمراض البشرية تثير القلق".