نقابات واتحادات وجمعيات وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية: للانضمام للدعوى المقامة ضد الكيان الصهيوني أمام "العدل الدولية"

وجهت نقابات واتحادات وهيئات فاعلة وجمعيات لبنانية، كتابا إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بو حبيب، لمطالبة الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية بانضمام لبنان للدعوى التي أقامتها دولة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في الكتاب:

"ازاء الممارسات الصهيونية والمجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني التي تخطت بوحشيتها وبربريتها كل وصف، وتجاوزت القوانين والأعراف الدولية جميعا، ونظرا للضرر المتفاقم الذي يلحق بلبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب منذ ما يقارب المائة يوم.

وإيمانا منا بضرورة نصرة قضايا الحق والعدل خاصة في ما يتعلق في حق الفلسطيني في تقرير المصير.

ولما كانت دولة جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى ضد دولة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها العدو الاسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، حيث أعربت بعض الدول عن عزمها الانضمام إليها، وكون لبنان أحد الموقعين على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في 30/12/1949، وصادق عليها في 17/12/1953، فإننا، نحن الموقعون على هذا الكتاب، إذ نشكر موقفكم المؤيد لهذه الدعوى، نطالب أن يكون لبنان سباقا في الانضمام لها، وأن تتقدم الحكومة اللبنانية بطلب الانضمام، مساهمة بذلك في محاسبة الكيان المجرم.

إن من شأن هكذا خطوة أن تساعد في الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائم الحرب بما فيها الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ولما في ذلك من حماية مسبقة للبنان من أي نوايا عدوانية "إسرائيلية" حالية أو مستقبلي".

الموقعون

أما الموقعون على الكتاب فهم: نقابة المهندسين في الشمال، نقابة الاطباء في لبنان - طرابلس، نقابة أطباء الأسنان في لبنان - طرابلس، المجلس النسائي اللبناني، المركز اللبناني للعدالة، الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية - بيروت، اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن في جامعة طرابلس، اتحاد الشباب الوطني، الرابطة الثقافية، اتحاد الحقوقيين المسلمين،اتحاد الجمعيات في جبل محسن، المجلس السياحي الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لجنة رعاية البيئة، التجمع المهني للإصلاح والتنمية، الاتحاد العربي للمرأة

المتخصصة، رابطة طرابلس في القلب، الرابطة النسائية الإسلامية، الاتحاد النسائي الوطني،الحراك المدني في الشمال، جمعية البيان الإسلامية، جمعية النجاة الاجتماعية، جمعية نساء بلا حدود العالمية، الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، جمعية العمل النسوي، جمعية كشاف الشباب الوطني، صالون ناريمان الثقافي، المؤسسة الوطنية الاجتماعية، المنتدى الدولي للشباب، جمعية المساعدات الاجتماعية،الصالون الثقافي في عكار، جمعية رحمة للعالمين، الندوة الشمالية، جمعية الوفاق الثقافية، جمعية الهلا والرجاء، مجموعة المنصة - طرابلس، جمعية اللقاء الاجتماعي الشمالي الخيرية، جمعية بناء الإنسان، جمعية الحياة الانسانية العالمية، جمعية الأمل الواعد، جمعية بلدنا خضراء، هيئة أبناء العرقوب، تجمع المرأة اللبنانية، مركز إدارة الحياة، جمعية الرابطة النسائية، ملتقى الخير والتنمية، جمعية إنماء بيت يونس الإجتماعية، جمعية الابداع التربوية، جمعية صناع الحياة، جمعية التنمية الثقافية والنهوض الاجتماعي، نادي المسار الرياضي، جمعية التراث الثقافي، جمعية التعاون الاجتماعي والثقافي، جمعية التنمية للإنسان والبيئة، جمعية صدى الشباب ، جمعية النور، جمعية شباب نحو العلا، جمعية النخيل للخير والإنماء، جمعية سيدات عين الذهب الخيرية الانتمائية الاجتماعية، جمعية الاتحاد النسائي للقدرات الحرفية والعلمية في عكار، جمعية المساحة المشتركة، الهيئة الأهلية الفلسطينية، جمعية عين يعقوب النسائية الثقافية الاجتماعية، جمعية صبايا الجبل - عكار، جمعية دنيا للتنمية المستدامة، جمعية كن صديقي، جمعية المركز الإسلامي للبحوث والتوجيه، جمعية نساء ذوق الحبالصة الخيرية، جمعية ضوء الشباب، جمعية عكار للإنماء المستدام، الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع، جمعية ضوء للتنمية في عكار، الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة، المجلس المدني لإنماء عكار، جمعية معا من أجل الخير، الأكاديمية الديبلوماسية الدولية، جمعية بلادي خضرا، جمعية الإنقاذ الإسلامية، جمعية الاتحاد الإسلامي، المركز اللبناني الاستشاري للتنمية.