الجمعيات العموميّة لفروع نقابة المعلّمين فوضوا المجلس التنفيذي بإعلان الخطوات التصعيدية

وافقت الجمعيات العموميّة لفروع نقابة المعلّمين في جميع المحافظات بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي في مكتب الوزير يوم غد الثلاثاء ٢٠٢٤/١/٦.
وقد شدّد المعلّمون على حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، محمّلين الحكومة والكتل المشاركة فيها المسؤولية بردّ قانوني التعويضات ووجوب إيجاد الحلول في اجتماع الغد في مكتب وزير التربية.
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