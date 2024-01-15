سوناك: هجمات الحوثيين ضد مصالحنا غير مقبولة واتعهد بحماية أمن البريطانيين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها بريطانيا على الحوثيين في اليمن كانت "الملاذ الأخير"، مؤكدا أن لندن "لن تتردد" في حماية أمن الشعب البريطاني.

وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لمدينة إسيكس بجنوب إنجلترا: "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية، بما في ذلك هالجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، وهذا غير مقبول".

وأضاف: "لم نتخذ إجراء متناسبا ومستهدفا ضد أهداف عسكرية لإرسال رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول، ولقد كان هذا هو الملاذ الأخير".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني مجددًا، أن الأولوية الرئيسية للمملكة المتحدة تظل تهدئة "التوترات في المنطقة" واستعادة "الاستقرار في المنطقة".

وفي الأسبوع الماضي، قامت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف متعددة للحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لم يستبعد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، احتمال شن المزيد من الضربات البريطانية على اليمن، قائلا إن الحكومة البريطانية سيتعين عليها "الانتظار والترقب".