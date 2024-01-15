الجيش الأمريكي يؤكد إصابة سفينة حاويات بصاروخ أطلقته "أنصار الله"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن صاروخا أطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" شمالي اليمن، أصاب سفينة حاويات أمريكية في البحر الأحمر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

وحسب وكالة سبوتنيك، جاء في بيان للقيادة الأمريكية أنه "في 15 يناير/كانون الثاني، أطلقت حركة "أنصار الله" (المدعومون من إيران) صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، وأصابت سفينة الحاويات (M/V Gibraltar Eagle) التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تملكها وتديرها الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب البيان، لم يبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".

وأضاف عبد السلام أن "‏طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، مؤكدًا أن الحركة تواصلت مع المجتمع الدولي وأن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.

وشدد التأكيد أن "السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وأن الحركة لا تريد التصعيد"، متهمًا أمريكا وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق اليوم، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".

وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ بالقرب من مدينة عدن اليمنية".