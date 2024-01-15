رئيس تونس: سنطهر بلادنا من المفسدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتطهير البلاد من المفسدين الذين عبثوا بها على مدى عقود.

وقال خلال جولة تفقدية في ولايتي القيراون وسليانة «لا بد أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته تجاه الشعب، إن من تسمح له نفسه بتجويع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة، ولا بد من وضع حد للمحتكرين وطرق التوزيع غير القانونية».

وأكد أن جميع المواطنين سيعاملون على قدم المساواة على أرض الواقع بعيدا عن المحاباة والمحسوبية، مضيفا أن الشركات الأهلية يمكن أن تكون حلا لبطالة الشباب من خلال خلق فرص عمل لهم.

وبالتواكب تظاهر مئات التونسيين أمس الأول لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أشعلت انتفاضات ما سمي «الربيع العربي»، وللمطالبة بالإفراج عن معارضين مسجونين.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني، إحياء لذكرى اليوم الذي تمت فيه إطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، الأمر الذي دشن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية.

وقال المتظاهر منصف عرايسية لوكالة فرانس برس إن «روح 14 يناير لا تزال موجودة»، وأضاف «نظرتنا للثورة ما زالت كما هي، ورغم الهنات والانقلاب نحن متمسكون بالثورة».

واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد خطوات واسعة للقضاء على جماعة الإخوان التي أفسدت الحياة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، واعتقلت السلطات عددا من رموز حركة النهضة الإخوانية بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

ومن بين المتورطين راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض البالغ (82 عاما)، وجوهر بن مبارك المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني، وحكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في مايو الماضي، كما يواجه ما لا يقل عن 16 صحفيا تونسيا محاكمات حاليا، بحسب وسائل إعلام محلية.