تعهد إنجليزي بإيقاف استفزازات الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهدت بريطانيا بوضع حد للاستفزازات الحوثية على الملاحة البحرية، وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عزم بلاده وقف الاعتداءات الحوثية على البحر الأحمر.

وقال كاميرون، بحسب ما جاء في حديثه للتلفزيون البريطاني «ما يفعله الحوثيون خطأ، ونحن عازمون على وضع حد له»، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي تنفذها الجماعة اليمنية في البحر الأحمر، وأضاف «سنعمل مع حلفائنا.. يجب علينا الدفاع عن حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي»، وشدد «نحن مستعدون لدعم أقوالنا بالأفعال».

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أمس، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، وقالت في بيان، «إنه تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه حاملة الطائرات يو إس إس لابون، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر، وتم إسقاط الصاروخ الذي أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية».

وتضاربت الأنباء عن تنفيذ غارات أمريكية جديدة، وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، «إن طائرات أمريكية قامت بتحليق مكثف على مقربة من الأجواء اليمنية والمناطق الساحلية»، وأكد أن الإجراءات الأمريكية لن تمنع جماعة الحوثي عن استهداف السفن التابعة لإسرائيل، ردا على الحرب في غزة».

في المقابل، أكد مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم ينفذوا أي ضربة على ميناء الحديدة في غرب اليمن، وفي السياق أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانس شابس، أن بلاده ما زالت تترقب وتقيم أثر الضربات المشتركة التي وجهتها سابقا مع أمريكا إلى مواقع حوثية، قبل تنفيذ ضربات جديدة.

إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اختفاء جنديين من قوات البحرية الخاصة خلال مهمة في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال، حيث كانوا يشاركون في عملية اعتراض تهريب أسلحة إيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفقا للمعلومات الرسمية، فإن أحد الجنود «انزلق على سلم أثناء محاولته الصعود إلى سفينة كانت تحمل الأسلحة المشبوهة».. وأشارت إلى أن الجندي سقط بعدها في مياه خليج عدن، قبل أن يقوم زميله بالقفز في المياه لمحاولة إنقاذه.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين، قولهم «إن الجنديين الأمريكيين المفقودين بخليج عدن كانا يبحثان عن شحنة أسلحة متجهة لليمن».

مشاهدات يمنية: